Рейтинг WTA. Касаткина стала №9, Самсонова вернулась в топ-40, Сэвилл поднялась на 15 мест

Чемпионка Гранби Дарья Касаткина вернулась на лучшее в карьере девятое место, финалистка Дарья Сэвилл поднялась на 15 строчек.

Чемпионка Кливленда Людмила Самсонова вернулась в топ-40, финалистка Александра Саснович стала №32.

WTA Singles Rankings

Положение на 29 августа 2022

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