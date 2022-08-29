Рейтинг WTA. Касаткина стала №9, Самсонова вернулась в топ-40, Сэвилл поднялась на 15 мест

Чемпионка Гранби Дарья Касаткина вернулась на лучшее в карьере девятое место, финалистка Дарья Сэвилл поднялась на 15 строчек.
Чемпионка Кливленда Людмила Самсонова вернулась в топ-40, финалистка Александра Саснович стала №32.
WTA Singles Rankings
Положение на 29 августа 2022
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Ига Швентек (Польша)
|8605
|2 (2)
|Анетт Контавейт (Эстония)
|4360
|3 (3)
|Мария Саккари (Греция)
|4190
|4 (4)
|Паула Бадоса (Испания)
|3980
|5 (5)
|Онс Жабер (Тунис)
|3920
|6 (6)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|3470
|7 (7)
|Симона Халеп (Румыния)
|3255
|8 (8)
|Джессика Пегула (США)
|3201
|9 (10)
|Дарья Касаткина (Россия)
|3015
|10 (9)
|Гарбинье Мугуруса (Испания)
|2886
|18 (18)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|2206
|28 (28)
|Екатерина Александрова (Россия)
|1750
|32 (36)
|Александра Саснович (Беларусь)
|1461
|35 (45)
|Людмила Самсонова (Россия)
|1407
|42 (34)
|Ирина Камелия Бегу (Румыния)
|1234
|45 (51)
|Бернарда Пера (США)
|1181
|52 (54)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1066
|53 (47)
|Маркета Вондроушова (Чехия)
|1052
|58 (73)
|Дарья Сэвилл (Австралия)
|997
|60 (60)
|Анна Калинская (Россия)
|948
|65 (72)
|Марта Костюк (Украина)
|915
|72 (62)
|Варвара Грачева (Россия)
|853
|73 (67)
|Магда Линетт (Польша)
|850
|74 (81)
|Диан Парри (Франция)
|849
|83 (77)
|Катерина Синякова (Чехия)
|728
|85 (92)
|Татьяна Мария (Германия)
|711
|88 (93)
|Хэрриет Дарт (Великобритания)
|685
|90 (90)
|Камилла Рахимова (Россия)
|676
|107 (107)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|602
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