Рейтинг WTA. Касаткина стала №9, Самсонова вернулась в топ-40, Сэвилл поднялась на 15 мест

Теги рейтинги WTA Дарья Сэвилл Александра Саснович Дарья Касаткина Людмила Самсонова Теннис

Чемпионка Гранби Дарья Касаткина вернулась на лучшее в карьере девятое место, финалистка Дарья Сэвилл поднялась на 15 строчек.

Чемпионка Кливленда Людмила Самсонова вернулась в топ-40, финалистка Александра Саснович стала №32.

WTA Singles Rankings

Положение на 29 августа 2022

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Ига Швентек (Польша) 8605
2 (2) Анетт Контавейт (Эстония) 4360
3 (3) Мария Саккари (Греция) 4190
4 (4) Паула Бадоса (Испания) 3980
5 (5) Онс Жабер (Тунис) 3920
6 (6) Арина Соболенко (Беларусь) 3470
7 (7) Симона Халеп (Румыния) 3255
8 (8) Джессика Пегула (США) 3201
9 (10) Дарья Касаткина (Россия) 3015
10 (9) Гарбинье Мугуруса (Испания) 2886
18 (18) Вероника Кудерметова (Россия) 2206
28 (28) Екатерина Александрова (Россия) 1750
32 (36) Александра Саснович (Беларусь) 1461
35 (45) Людмила Самсонова (Россия) 1407
42 (34) Ирина Камелия Бегу (Румыния) 1234
45 (51) Бернарда Пера (США) 1181
52 (54) Анастасия Потапова (Россия) 1066
53 (47) Маркета Вондроушова (Чехия) 1052
58 (73) Дарья Сэвилл (Австралия) 997
60 (60) Анна Калинская (Россия) 948
65 (72) Марта Костюк (Украина) 915
72 (62) Варвара Грачева (Россия) 853
73 (67) Магда Линетт (Польша) 850
74 (81) Диан Парри (Франция) 849
83 (77) Катерина Синякова (Чехия) 728
85 (92) Татьяна Мария (Германия) 711
88 (93) Хэрриет Дарт (Великобритания) 685
90 (90) Камилла Рахимова (Россия) 676
107 (107) Анастасия Павлюченкова (Россия) 602

 

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