Броади предложил наказывать тех, кто поздно снимается с турниров: «Речь не о Джоковиче, а об игроках, которые задолго до снятия знают, что не будут играть»

131-я ракетка мира Лиам Броади высказался об игроках, снимающихся с турниров после жеребьевки.

«Должно быть правило, запрещающее позднее снятие с турниров, когда ты знаешь, что не будешь играть. Первому сеяному квалификации трудно видеть, как кто-то из основы снимается, а ему все еще нужно пройти квал😡.

Речь не о Джоковиче, а об игроках, которые задолго до снятия ЗНАЮТ, что не будут играть и не снимаются из-за рассеянности. Это может стоить игроку из квалификации больших денег, потому что выход в основу не гарантируется, а еще не дает игроку из альтернативного списка попасть в квалификацию», – написал Броади.

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