Халеп стала восьмым человеком в теннисе, выигравшим 40 млн долларов призовых

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Румынка Симона Халеп выиграла 439 700 долларов за победу на турнире в Торонто. Таким образом, она преодолела отметку в 40 миллионов долларов призовых.

До нее в теннисе столько заработали только семь человек:

Симона Халеп ради тенниса уменьшила грудь. Женщины делают это, чтобы нормально жить, а не только для красоты

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