Халеп стала восьмым человеком в теннисе, выигравшим 40 млн долларов призовых

Румынка Симона Халеп выиграла 439 700 долларов за победу на турнире в Торонто. Таким образом, она преодолела отметку в 40 миллионов долларов призовых.
До нее в теннисе столько заработали только семь человек:
- Винус Уильямс – 42,3 млн;
- Пит Сампрас – 43,3 млн;
- Энди Маррей – 62,9 млн;
- Серена Уильямс – 94,6 млн;
- Роджер Федерер – 130,5 млн;
- Рафаэль Надаль – 131,3 млн;
- Новак Джокович – 159 млн.
Симона Халеп ради тенниса уменьшила грудь. Женщины делают это, чтобы нормально жить, а не только для красоты
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