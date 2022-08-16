Халеп стала восьмым человеком в теннисе, выигравшим 40 млн долларов призовых

Румынка Симона Халеп выиграла 439 700 долларов за победу на турнире в Торонто. Таким образом, она преодолела отметку в 40 миллионов долларов призовых.

До нее в теннисе столько заработали только семь человек:

– 42,3 млн;

– 43,3 млн;

– 62,9 млн;

– 94,6 млн;

– 130,5 млн;

– 131,3 млн;

– 159 млн.

Симона Халеп ради тенниса уменьшила грудь. Женщины делают это, чтобы нормально жить, а не только для красоты

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