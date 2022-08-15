Халеп о возвращении в топ-10: «Нужно себя похвалить. Мечтаю о большем»

Двукратная чемпионка «Больших шлемов» прокомментировала возвращение в топ-10 после победы в Торонто. В прошлом августе румынка выпала оттуда впервые за 7 лет.

«Я провела там много лет. Но теперь возвращение в топ-10 для меня большое событие. Я очень довольна этим выступлением.

В начале года я была не очень уверена в себе и поставила цель подняться в топ-10 в конце сезоне. И вот я здесь. Так что это особенный момент, хочу им насладиться. Нужно себя похвалить. Мечтаю о большем».

Великая Халеп раздает себе тумаки, стучит ракеткой в корт – и снова побеждает. Она хотела на пенсию, а в итоге вернулась в топ-10

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