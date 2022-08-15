Хуркач о том, что перед финалом Монреаля закончил парный матч в 2 часа ночи: «Я каждый день работал с 9 утра до 10 вечера»

10-я ракетка мира Хуберт Хуркач ответил, сказалась ли усталость в финале «Мастерса» в Монреале против Пабло Каррено-Бусты. Накануне поляк закончил парный матч в 2 часа ночи.
– Я нормально себя чувствовал. Конечно, это была напряженная неделя. Я каждый день работал с 9 утра до 10 вечера. Очень напряженная неделя. Но я полностью выложился, поэтому доволен.
– Что отличает Пабло? Кажется, он никогда не устает и тащит каждый следующий мяч.
– Да, он очень хороший игрок. Он провел потрясающую неделю. Поздравляю его, потому что на данный момент это его главный успех. Он однозначно его заслужил.
– Вы вели после первого сета. Что произошло в начале второго?
– Пабло хорошо играл, у меня не шла первая. Мелочи имеют большое значение. Если я не подаю первой, а Пабло хорошо принимает, то это будет сильно давить.
Розыгрыш года в финале Монреаля выиграл Каррено-Буста. А потом взял главный титул в карьере