Хаддад Майя о поражении в финале Торонто: «Не справилась с эмоциями. А когда в голове беспорядок, все удары идут не так, как нужно»

объяснила проблемы с подачей в финале Торонто против (3:6, 6:2, 3:6).

– Настрой был не такой, как на протяжении всей недели. А когда в голове беспорядок, не только подача, но и форхенд, бэкхенд – все удары идут не так, как нужно. Все зависит от головы.

Я не справилась с эмоциями. На тренировке мне наверняка будет комфортнее. Но да, в тот момент у меня не получалось сохранить концентрацию, чтобы хорошо подавать. Конечно, я была недовольна.

– Вы упомянули, что не справились с эмоциями так, как хотели бы. Что вы сказали себе, чтобы переломить ситуацию, когда проиграли шесть геймов подряд в первом сете, а потом взяли второй?

– Я стараюсь прощать себе ошибки. Даже когда я проиграла шесть геймов подряд, думаю, Симона тоже не показывала свой лучший теннис. Возможно, в тот момент она тоже нервничала.

Я пыталась играть агрессивнее, делать что советовал тренер, потому что мы поставили цель. Но у меня не получалось.

Я считала, что смогу прибавить по ходу. Теннисный матч – это не стометровка, а марафон. Я старалась бороться, и именно поэтому взяла второй сет.

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