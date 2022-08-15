Надаль о первом турнире после «Уимблдона»: «Нельзя рассчитывать, что с самого начала заиграешь на потрясающем уровне. Нужно быть достаточно скромным»

22-кратный чемпион «Больших шлемов» оценил свою игру перед «Мастерсом» в Цинциннати, где проведет первый матч с .

«Важно помнить, что после возвращения все не будет идеально. Нельзя рассчитывать, что с самого начала заиграешь на потрясающем уровне. Нужно быть достаточно скромным и бороться, используя имеющиеся инструменты, чтобы выиграть первый матч. Потом, когда выиграешь матч или два, все меняется, и ты снова чувствуешь себя конкурентоспособным.

Если играть хорошо, а я думаю, что играю более или менее нормально, то тебе комфортно на корте. Но соревнования – другое дело. Нужно смириться, что будет трудно, тем более на «Мастерсе». Даже на «Большом шлеме», когда возвращаешься, если ты не играешь на высоком уровне, но повезет с сеткой, есть шанс выиграть пару матчей. Но на «Мастерсах» с самого начала очень сильные соперники, поэтому нужно играть на высоком уровне, и я постараюсь так и сделать.

Я рад вернуться в Цинциннати после того, как несколько лет не мог сюда приехать. У меня был небольшой надрыв мышц живота, а это опасно. Мышцы живота – опасная область, потому что ты вкладываешься на каждой подаче. Я стараюсь делать все правильно, беречься. Надеюсь, буду готов к соревнованиям.

Я хочу снова играть в туре. У меня хороший сезон, и я получаю удовольствие. Хочу насладиться этой неделей в Цинциннати».

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