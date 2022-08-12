Рууд о победе над Баутиста-Агутом за 3 часа 17 минут: «Спасибо богам погоды за дождь, который дал мне время выдохнуть и восстановить силы»

Теги ATP Роберто Баутиста-Агут National Bank Open Каспер Рууд Теннис

Седьмая ракетка мира Каспер Рууд прокомментировал победу над Роберто Баутиста-Агутом в Монреале (6:7, 7:6, 6:4). Он обыграл испанца впервые за три матча. Встреча длилась 3 часа 17 минут, и на двоих они сделали 99 виннерсов: Рууд – 54, Баутиста-Агут – 45. 

«Тяжелая битва. Первые два сета длились 2 часа 20 минут, были очень напряженные, и у меня стали побаливать ноги. К счастью, пошел дождь, который дал мне время выдохнуть и восстановить силы, и я могу поблагодарить богов погоды за дополнительное время и энергию.

Это особенная победа над соперником, которого раньше я никогда не обыгрывал. Два первых сета был такой качественный теннис. Мне не удавалось найти какие-то лазейки в его игре, и это расстраивало. Он очень сильный теннисист, один из лучших в последние шесть, семь, восемь лет. На него должны равняться все молодые игроки. Какой он профессионал, боец, как он бегает и борется».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные