Дрэйпер после победы над Циципасом: «На прошлой неделе мы с тренером думали, что, возможно, вообще сюда не поедем»

82-я ракетка мира прокомментировал победу над во втором круге «Мастерса» в Монреале (7:5, 7:6). Британец пробился в основную сетку через квалификацию.

«У меня не было особого плана на игру. Я просто думал, что нужно хорошо сыграть, чтобы победить Стефаноса. Не зря он в топе. Я равнялся на него последние несколько лет. Приятно быть здесь и стараться проявить себя на этом корте.

Вот ради чего я упорно работаю – ради таких вечеров на таких турнирах. На прошлой неделе после Вашингтона мы с тренером думали, что, возможно, вообще сюда не поедем. Мы собирались потренироваться неделю, набраться уверенности. Но участие принесло плоды».

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