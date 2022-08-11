Пол о настрое на матчи против топов: «Когда нужно играть с ними, будильник в 6:45 не так раздражает»

Американец Томми Пол рассказал о настрое в матчах против топ-соперников. В Монреале он обыграл (6:7, 7:6, 6:3), и это его третья в сезоне победа над топ-5.

«На такие матчи в прайм-тайм легко просыпаться (улыбается). Когда нужно играть c соперниками из топ-5, топ-10, я жду с нетерпением. Например, будильник в 6:45 не так раздражает (смеется).

Да, я был заряжен и готов к борьбе. Я был заведен. Я знал, что с ним нужно сыграть на высоком уровне и просто старалась к этому подготовиться».

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