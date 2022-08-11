Дрэйпер впервые обыграл соперника из топ-10, Циципас впервые в сезоне проиграл в первом же матче на турнире

20-летний обыграл пятую ракетку мира во втором круге «Мастерса» в Монреале – 7:5, 7:6.

Британец провел четвертый в карьере матч против соперника из топ-10 и впервые одержал победу.

Циципас, в свою очередь, впервые в этом сезоне вылетел с турнира после первого же матча. До этого он на четырех турнирах проигрывал свой второй матч.

Против Дрэйпера грек допустил 40 невынужденных ошибок (при 32 виннерсах), из которых 28 пришлись на форхенд. У Дрэйпера 19 виннерсов и 19 невынужденных.

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