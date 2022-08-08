Веснина о победе Касаткиной в Сан-Хосе: «Даша играла очень вдохновенно. Она очень творчески играет на задней линии, у нее красивый и разнообразный теннис»

Елена Веснина прокомментировала победу Дарьи Касаткиной на турнире в Сан-Хосе.

«В этом сезоне Даша показывает очень хороший, ровный, стабильный теннис. Сейчас она играла очень вдохновенно. Американская серия у нее вообще складывается очень хорошо.

Касаткина обыграла Роджерс за счет минимального количества ошибок, очень стабильной первой подачи. Именно тот аспект игры, который очень часто подводит Дашу в решающий момент, – это подача. А на турнире в Сан-Хосе процент первой был очень высокий. Все знают, что Даша очень творчески играет на задней линии, у нее красивый и разнообразный теннис. Она дает малое количество ошибок и заставляет своих соперников много двигаться. Поэтому Даша на этой неделе превзошла всех.

Очень трудно провести два сета на одном дыхании, ровно и без ошибок. Роджерс – серьезная соперница, тем более играла у себя дома. Тоже хотела победить и боролась. Даша молодец, что во втором и третьем сетах взяла инициативу в свои руки, разыграла и победила».

Также она высказалась о победе Людмилы Самсоновой в Вашингтоне.

«Когда я посмотрела первый матч Люды в Вашингтоне, первая мысль была, что она должна выиграть этот турнир. У нее настолько мощный, классный и сильный теннис! На своей подаче Самсонова не давала соперницам ни малейшего шанса, очень здорово боролась, вытаскивала сложные розыгрыши, могла где-то подержать мяч. Люда смела своих соперниц мощью и силой, просто потрясающей подачей – считаю, одной из лучших в туре сейчас», – цитирует Веснину «Чемпионат».

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