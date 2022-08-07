Браун о возмущениях Миллмана из-за недопуска Джоковича на US Open: «Просто в каждой стране свои правила»

Дастин Браун прокомментировал недовольство Джона Миллмана из-за того, что Новака Джоковича не пускают в США из-за отсутствия прививки против коронавируса.

«Просто в каждой стране свои правила… Почему в Германии можно ходить по улицам с пивом, а в других странах нельзя? 🤷🏾‍♂️ Потому что это их правила...» – написал Браун в твиттере.

Джон Миллман: «В Штатах большинство не следует противоковидным рекомендациям или правилам. Не понимаю, почему Джокович не может приехать и выступить»

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