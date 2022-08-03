Андрей Рублев: «Политика всегда проникала в спорт. Но теннис может быть вне политики»

Восьмая ракетка мира ответил на вопрос, может ли теннис быть вне политики.

«Конечно, политика всегда проникала в спорт. Все это знают. Но я считаю, что теннис может быть вне политики, потому что он независим от других видов.

У нас есть игроки со всего мира, мы играем во всех странах, а не только в одном месте. Мы ездим по всему миру. У нас играют и мальчики, и девочки из очень многих стран. В год проходит очень много турниров.

Я считаю, что теннис может быть вне политики. Это зависит и от руководства и , и от игроков – потому что начинать нужно с себя», – сказал Рублев на пресс-конференции в Вашингтоне.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе