Пера о двух титулах подряд: «За неделю до Будапешта я говорила, как меня все достало. Что я хорошо играю, но не могу прорваться»

27-летняя Бернарда Пера прокомментировала то, что выиграла два турнира подряд. Она победила в Будапеште и Гамбурге, хотя до этого не имела трофеев на уровне WTA и проиграла пять матчей подряд.
«За неделю до Будапешта я говорила Кристине Младенович, как меня все достало. Что я хорошо играю, но не могу прорваться.
Я уже давно хорошо чувствовала себя на корте – во время тренировок. У меня не получалось перенести это на матчи. И мы с тренером напутали график, так что в Будапешт я приехала без него. Но в итоге все хорошо кончилось, я даже чувствовала себя свободнее.
Туда я приехала с парнем. Он мало что знает о теннисе, но очень меня поддерживал. Ситуация начала меняться, я играла все лучше и лучше, стала увереннее в себе. В Гамбурге мой уровень был даже выше, чем в Будапеште.
Топ-50 уже давно входит в число моих целей. Сейчас я близка к тому, чтобы туда попасть. А потом буду ставить новые цели».
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