205-я ракетка мира Мизолич отыграл у Ганфманна подачу на матч и вышел в финал на дебютном турнире ATP

205-я ракетка мира Филип Мизолич победил Янника Ганфманна в полуфинале в Китцбюэле (6:2, 2:6, 7:6). Накануне матч прервали из-за дождя при счете 1:0 на тай-брейке.

В решающем сете Мизолич уступал 1:4 с двумя брейками, но сравнял счет. Затем он отыграл подачу на матч, уступая 5:6.

Мизолич впервые играл в основной сетке турнира . До этого он один раз участвовал в квалификации: на прошлой неделе в Гштааде в первом матче проиграл Ганфманну.

По итогам турнира 20-летний австриец дебютирует в топ-150. За титул он поборется с Роберто Баутиста-Агутом.

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