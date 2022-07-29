Алькарас одержал 40-ю победу в этом сезоне. Больше только у Циципаса

Теги Рафаэль Надаль ATP ATP Croatia Open Umag Факундо Банис Норберт Гомбош Стефанос Циципас Карлос Алькарас Теннис

Пятая ракетка мира Карлос Алькарас стартовал в Умаге с победы над Норбертом Гомбошем – 6:2, 6:3.

Для 19-летнего испанца она стала 40-й в этом сезоне. Больше матчей выиграл только четвертый номер рейтинга Стефанос Циципас (42), но у Алькараса на пять проведенных турниров меньше.

По проценту побед Алькарас уступает только Рафаэлю Надалю – 87% против 92%.

«Матч был очень сложным. Не таким простым, как может показаться по счету.

Норберт сыграл очень хорошо, и первый матч на любом турнире – это всегда непросто. Нужно было адаптироваться к условиям.

Мне было тяжело, но я сумел заиграть лучше и победить», – сказал Алькарас о победе.

В четвертьфинале он поборется с Факундо Банисом.

«Мы с ним встречались на «Челленджерах», и я помню, что матчи были сложными. Я его хорошо знаю, он отлично играет на грунте, так что с ним будет непросто. Но я максимально выложусь».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные