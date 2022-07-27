Тим о победе на старте турнира в Китцбюэле: «Я очень нервничал, потому что все еще не в той форме, как 2-3 года назад, когда все шло как-то само собой»

Бывшая третья ракетка мира прокомментировал выход во второй круг домашнего турнира в Китцбюэле. Во вторник он обыграл Александра Шевченко (6:4, 6:2).

«Я очень, очень нервничал, потому что, хотя последние недели прибавлял, я все еще не в той форме, как два или три года назад, когда все шло как-то само собой. Я ставил цель устроить хорошее шоу, подарить хороший теннис этим потрясающим зрителям и рад, что мне это удалось.

Безусловно, [в физическом плане] это был очень тяжелый матч, длинные розыгрыши. Иногда мы оба задавали невероятный темп, и я очень доволен тем, как стартовал в Китцбюэле. Конечно, атмосфера, воспоминания, заполненный центральный корт – это было нереально, и у меня мурашки побежали по коже. Я очень рад победить».

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