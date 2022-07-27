Музетти о матче с Чеккинато в Умаге: «Это дружеское дерби. Он один из моих лучших друзей в туре»

31-я ракетка мира прокомментировал победу над в первом круге турнира в Умаге (6:2, 3:6, 6:1). На прошлой неделе 20-летний итальянец взял в Гамбурге дебютный титул

«Думаю, я многому научился на прошлой неделе. Я вырос как человек, как профессиональный игрок. В этом матче было много сложных моментов, но я приехал с позитивным настроем.

Поэтому я и выиграл, потому что Аляж играл очень хорошо, особенно во втором сете и в начале третьего. Так что мне было нелегко найти возможность переломить его игру.

Я приехал [в Умаг] в понедельник, поэтому было трудно отдохнуть и восстановиться на 100%. Я не был уверен в своем физическом состоянии, но очень рад победе».

Теперь Музетти поборется с Марко Чеккинато.

«Это дружеское дерби. Мы очень близкие друзья. Он один из моих лучших друзей в туре... Я рад разделить с ним корт и поучаствовать в интересной битве».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе