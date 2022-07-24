Рууд о том, что не будет пить после титула в Гштааде: «Всегда говорил себе, что после карьеры смогу нагнать весь невыпитый алкоголь»

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Чемпион турнира в Гштааде Каспер Рууд рассказал, позволяет ли себе алкоголь после выигранных титулов.

«Времени праздновать не очень много. Но я всегда говорил себе, что после карьеры смогу нагнать весь невыпитый алкоголь – надеюсь, за 17-18 лет долгой карьеры. Посмотрим, как все пойдет.

Вообще я не очень много выпиваю, хотя моя девушка настаивает, чтобы я иногда наслаждался вином. И мне начинает немного нравиться – особенно белое вино. Красное – слишком крепкое.

А в Швейцарии много отличной еды: сыр, фондю и много другое. Так что можно насладиться многими вещами, даже если алкоголь не нравится».

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