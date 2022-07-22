Музетти о полуфинале против Серундоло: «Мы с ним играли, когда были никем. Да мы и до сих пор никто»

прокомментировал полуфинал в Гамбурге против Франсиско Серундоло. Это будет их вторая встреча – в 2020-м итальянец победил 6:3, 6:0 на «Челленджере» в Корденонсе.

«Я помню, мы играли на «Челленджере». Оба были никем. Да мы и до сих пор никто.

Это был сложный матч, хотя и закончился что-то в духе 6:3, 6:0. Но было тяжело. А сейчас он вообще показывает свой лучший теннис, находится в отличной форме.

Думаю, получится отличная битва. Но я пока не хочу слишком много думать о полуфинале».

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