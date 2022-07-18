Дмитриева о каминг-ауте Касаткиной: «Я об этом знала давным-давно. Это было в теннисных кругах известно»

Комментатор Анна Дмитриева высказалась о каминг-ауте .

«Я об этом знала давным-давно. Это было в теннисных кругах известно. Я знаю, что в теннисе это очень распространенное явление – веками длится. Однако не могу сказать, что я как-то в это дело вовлечена.

Даша – хорошая девочка. Это очень интимная вещь, поэтому каждый решает по-своему. Все это касается только ее и девушки. Даже когда у тебя роман с молодым человеком, то ты не спешишь об этом рассказать всему миру», – цитирует Дмитриеву «Чемпионат».

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