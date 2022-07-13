Будапешт (WTA). 2-й круг. Рахимова сыграет с Цуренко, Саснович – с Перой, Тревисан – с Байндль

Камилла Рахимова сыграет с Лесей Цуренко во втором круге турнира в Будапеште.

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Hungarian Grand Prix

Будапешт, Венгрия

11 – 17 июля 2022

WTA 250

Призовой фонд – 235 238 долларов

Отрытые корты, грунт

2-й круг