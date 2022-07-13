Будапешт (WTA). 2-й круг. Рахимова сыграет с Цуренко, Саснович – с Перой, Тревисан – с Байндль

Камилла Рахимова сыграет с Лесей Цуренко во втором круге турнира в Будапеште.
Сетка турнира здесь.
Hungarian Grand Prix
Будапешт, Венгрия
11 – 17 июля 2022
WTA 250
Призовой фонд – 235 238 долларов
Отрытые корты, грунт
2-й круг
- Дата проведения
- 13 июля, 13.30
- Дата проведения
- 13 июля, 15.00
- Дата проведения
- 14 июля, 03.00
- Дата проведения
- 13 июля, 15.00
Александра Крунич (Сербия) – Не определен
- Дата проведения
- 14 июля, 03.00
- Дата проведения
- 13 июля, 16.30
Не определен – Ана Богдан (Румыния)
- Дата проведения
- 14 июля, 03.00
- Дата проведения
- 14 июля, 03.00