Будапешт (WTA). 2-й круг. Рахимова сыграет с Цуренко, Саснович – с Перой, Тревисан – с Байндль

Теги результаты WTA Hungarian Ladies Open Теннис

Камилла Рахимова сыграет с Лесей Цуренко во втором круге турнира в Будапеште.

Сетка турнира здесь.

Hungarian Grand Prix

Будапешт, Венгрия

11 – 17 июля 2022

WTA 250

Призовой фонд – 235 238 долларов

Отрытые корты, грунт

2-й круг

Леся Цуренко (Украина) Камилла Рахимова (Россия)
Дата проведения
13 июля, 13.30
Онлайн матча

 

Александра Саснович (Беларусь) Бернарда Пера (США)
Дата проведения
13 июля, 15.00
Онлайн матча

 

Юлия Путинцева (Казахстан) Лаура Пигосси (Бразилия)
Дата проведения
14 июля, 03.00
Онлайн матча

 

Катерина Байндль (Украина) Мартина Тревисан (Италия)
Дата проведения
13 июля, 15.00
Онлайн матча

 

Александра Крунич (Сербия) – Не определен
Дата проведения
14 июля, 03.00
Онлайн матча

 

Анна Бондар (Венгрия) Деспина Папамихаил (Греция)
Дата проведения
13 июля, 16.30
Онлайн матча

 

Не определен – Ана Богдан (Румыния)
Дата проведения
14 июля, 03.00
Онлайн матча

 

Элизабетта Коччаретто (Италия) Катерина Синякова (Чехия)
Дата проведения
14 июля, 03.00
Онлайн матча

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные