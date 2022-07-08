В обоих полуфиналах парного «Уимблдона» победители отыграли матчбол

На прошли полуфиналы в мужском парном разряде.

В первом матче и Макс Перселл обыграли и Джо Солсбери – 3:6, 6:7, 7:6, 6:4, 6:2. В третьем сете австралийцы отыграли пять матчболов.

Во втором матче чемпионы-2021 Никола Мектич и победили чемпионов-2019 Роберта Фару и Хуана Себастьяна Кабаля – 6:7, 7:6, 4:6, 6:2, 7:6. В пятом сете они отыграли матчбол на подаче при счете 4:5.

По ходу матча они оба получили травмы: Павич после падения четыре сета пробивал одноручный бэкхенд вместо двуручного, а Мектич получил от него ракеткой по зубам.

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