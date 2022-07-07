На «Уимблдоне» за драку арестовали трех охранников

Трех охранников, работавших на «Уимблдоне», в прошлую пятницу арестовали за драку.

Сообщается, что конфликт между тремя 19-летними сотрудниками фирмы Knights Group Security (оказывающей турниру услуги по обеспечению безопасности) возник из-за обеденного перерыва. Один из них обвинил коллегу в том, что тот обедал три часа.

В итоге болельщики вызвали полицию. Молодых людей задержали, а позже выпустили под залог.

«Уимблдон» проверяет цвет трусов, штрафует за неуважение к траве и однажды забанил Хэмилтона. Поэтому его любят даже без рейтинговых очков

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