Томлянович о победе над Корне: «Второй розыгрыш матча был таким длинным, что я думала, что физически не потяну»

Австралийка Айла Томлянович прокомментировала победу над Ализе Корне в 1/8 финала «Уимблдона» (4:6, 6:4, 6:3).
«Матч был сумасшедший. Она с самого начала играла на высоком уровне. Второй розыгрыш матча был таким длинным, что я думала, что физически не потяну. Но я нашла способ.
Отчасти это была лотерея. Она борется до последнего, почти ничего не дарит. Поэтому в конце я немного не поверила, что все-таки прошла дальше».
За выход в полуфинал Томлянович поборется с Еленой Рыбакиной.
«У нее мощная игра. Если она будет в ударе, то придется тяжело. Но нужно выдержать этот напор. Если я смогу, поставлю свою игру на первое место, буду агрессивной и заставлю ее двигаться, думаю, это сыграет ключевую роль».