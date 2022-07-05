Томлянович о победе над Корне: «Второй розыгрыш матча был таким длинным, что я думала, что физически не потяну»

Австралийка Айла Томлянович прокомментировала победу над в 1/8 финала (4:6, 6:4, 6:3).

«Матч был сумасшедший. Она с самого начала играла на высоком уровне. Второй розыгрыш матча был таким длинным, что я думала, что физически не потяну. Но я нашла способ.

Отчасти это была лотерея. Она борется до последнего, почти ничего не дарит. Поэтому в конце я немного не поверила, что все-таки прошла дальше».

За выход в полуфинал Томлянович поборется с .

«У нее мощная игра. Если она будет в ударе, то придется тяжело. Но нужно выдержать этот напор. Если я смогу, поставлю свою игру на первое место, буду агрессивной и заставлю ее двигаться, думаю, это сыграет ключевую роль».

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