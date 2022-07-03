Экс-60-я ракетка мира Буюкакчай выиграла допинговое дело. ITF отменила временное отстранение

Экс-60-я ракетка мира сообщила, что ITF отменила ее временное отстранение за положительную допинг-пробу, вступившее в силу в ноябре.

«Мне пришлось несколько месяцев не участвовать в теннисных турнирах, а это страсть всей моей жизни.

Я старалась не падать духом и не опускать голову во время одного из самых тяжелых периодов, который может пережить любой спортсмен. Я продолжала верить что правда выйдет наружу и что моя 25-летняя теннисная жизнь и карьера, а также все мои профессиональные достижения, заработанные тяжелым трудом, не будут запятнаны.

Я обещала сделать все возможное, чтобы доказать свою невиновность, потому что я никогда, ни на секунду не задумывалась сделать что-то неправильное или нечестное.

И вот спустя 8 месяцев, вчера, нам сообщили, что борьба окончена, мы выиграли дело. Я пишу «мы», потому что, хотя я никогда не сомневалась в себе, если бы не огромная поддержка моих близких друзей, людей и организаций, которые верят в меня, я бы не смогла выстоять в этой борьбе.

Позитивный настрой и поддержка моей семьи, друзей, тренеров и менеджеров, а также замечательные сообщения в соцсетях помогали мне держаться на протяжении всего этого времени.

Я ВЕРНУЛАСЬ!!!» – написала Буюкакчай.

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