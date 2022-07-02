Винус Уильямс о миксте на «Уимблдоне» с Джейми Марреем: «Я не собиралась играть, но увидела траву и загорелась»

Винус Уильямс прокомментировала то, что спонтанно решила сыграть в миксте на «Уимблдоне».

Американка в паре с Джейми Марреем в первом круге обыграла Алисию Росольску и Майкла Винуса – 6:3, 6:7, 6:3.

«Я не собиралась играть, но увидела траву и загорелась (улыбается). Я была на «Ролан Гаррос», должна была сыграть, но отказалась. «Ролан Гаррос» – прекрасный турнир, но там сердце не дрогнуло. Не то чтобы я могла сыграть, но…

Я ничего не планировала. Поэтому спросила [Джейми] в последнюю минуту. У него только что родился ребенок, и я понимала, что у него много чего происходит. Конечно, я и подумать не могла, что окажусь здесь прямо сейчас и приму решение в последнюю минуту.

Я не играла целый год, поэтому не могу сказать, что получится. Тренировки сильно отличаются от матчей. Физически и психологически это очень тяжело.

В этот раз было что-то вроде: «Боже мой, вау!» Я не только сыграла, но и выиграла. А раньше я была не такой, всегда выходила на корт с мыслями о победе. Конечно, мы хотели выиграть, но только в конце победа казалась реальной. Поэтому да, в этот раз я почувствовала что-то на уровне сердца».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе