Мария Саккари: «Некоторые говорили, что я никогда не смогу играть на траве, но, по-моему, это не так. Я хорошо двигаюсь, у меня хорошая подача»

Вторая ракетка мира поделилась впечатлениями после выхода в третий круг .

«Я просто получаю удовольствие от матчей на траве, потому что некоторые говорили, что я никогда не смогу на ней играть, но, по-моему, это не так, поскольку я хорошо двигаюсь, у меня хорошая подача.

Я играю более агрессивно, так что не вижу причин, почему я не могу добиться хороших результатов на этом покрытии».

Также она рассказала о мотивации на «Большом шлеме», где в этом сезоне не разыгрываются рейтинговые очки.

«Уимблдон» есть «Уимблдон». Наверное, это один из самых, если не самый особенный турнир года. Он по-своему уникален. Меня очень мотивирует уже то, что я здесь. Это всегда большая честь, независимо от твоего рейтинга. Это большая награда за то, чего я добилась».

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