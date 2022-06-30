Гарсия о победе над Радукану: «Я однозначно довольна своим выступлением. Очень рада, что выиграла свой первый большой матч на Центральном корте»

Теги Уимблдон WTA Каролин Гарсия Эмма Радукану Теннис

Каролин Гарсия прокомментировала победу над Эммой Радукану во втором круге «Уимблдона».

«Я однозначно довольна своим выступлением. Я знала, что будет сложный матч, а впервые играть на Центральном корте всегда непросто. Я очень довольна тем, как провела матч и выложилась.

Конечно, когда соперница в прошлом очень хорошо выступила на этом турнире – а она, понятное дело, очень успешна на крупных турнирах, – знаешь, что она будет играть на максимуме возможностей. Она уже играла на Центральном корте, я на нем впервые. Я просто старалась сосредоточиться на себе, на своей подготовке, ждала от нее максимума и стремилась показать свою игру, быть агрессивной, просто идти от розыгрыша к розыгрышу.

Я очень рада, что выиграла свой первый большой матч на Центральном корте, потому что у меня не очень хорошие воспоминания о первых матчах на центральных кортах других «Шлемов».

Все это опыт, ты на нем учишься. Безусловно, я очень рада, что выложилась от первого до последнего розыгрыша».

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