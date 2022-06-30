Гарсия о победе над Радукану: «Я однозначно довольна своим выступлением. Очень рада, что выиграла свой первый большой матч на Центральном корте»

прокомментировала победу над во втором круге .

«Я однозначно довольна своим выступлением. Я знала, что будет сложный матч, а впервые играть на Центральном корте всегда непросто. Я очень довольна тем, как провела матч и выложилась.

Конечно, когда соперница в прошлом очень хорошо выступила на этом турнире – а она, понятное дело, очень успешна на крупных турнирах, – знаешь, что она будет играть на максимуме возможностей. Она уже играла на Центральном корте, я на нем впервые. Я просто старалась сосредоточиться на себе, на своей подготовке, ждала от нее максимума и стремилась показать свою игру, быть агрессивной, просто идти от розыгрыша к розыгрышу.

Я очень рада, что выиграла свой первый большой матч на Центральном корте, потому что у меня не очень хорошие воспоминания о первых матчах на центральных кортах других «Шлемов».

Все это опыт, ты на нем учишься. Безусловно, я очень рада, что выложилась от первого до последнего розыгрыша».

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