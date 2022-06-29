Давидович-Фокина вылетел с «Уимблдона», на матчболе получив штраф на очко за выбитый мяч

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Испанец Алехандро Давидович-Фокина во втором круге «Уимблдона» проиграл Иржи Веселы – 3:6, 7:5, 7:6, 3:6, 6:7.

На решающем тай-брейке он из-за невынужденной ошибки проиграл очко на своей подаче при счете 7:8, что дало Веселы матчбол. После этого Давидович-Фокина выбил с корта мяч – и судья Карлос Рамос вынес ему за это предупреждение.

Оно было вторым, что привело к штрафу на очко и автоматическому поражению.

Первое предупреждение испанец получил за нецензурную брань.

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