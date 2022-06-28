Уимблдон. Расписание 3-го дня. Джокович сыграет в 15:30, Маррей и Изнер – последним запуском на Центральном корте

«Уимблдон» опубликовал расписание третьего игрового дня, 29 июня.
Матчи начнутся в 13:00 по Москве на всех кортах, кроме Центрального и Корта №1.
Центральный корт – начало в 15:30
- Новак Джокович (1) – Танаси Коккинакис;
- Каролин Гарсия – Эмма Радукану (10);
- Энди Маррей – Джон Изнер (20).
Корт №1 – начало в 15:00
- Юле Нимайер (8) – Анетт Контавейт (2);
- Кэмерон Норри (9) – Хауме Муньяр;
- Мария Саккари (5) – Виктория Томова.
Полностью расписание появится здесь.
Теннисисты из России и Беларуси не допущены до соревнований. В ответ на это ATP и WTA лишили «Большой шлем» рейтинговых очков.
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