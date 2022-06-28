Уимблдон. Расписание 3-го дня. Джокович сыграет в 15:30, Маррей и Изнер – последним запуском на Центральном корте

«Уимблдон» опубликовал расписание третьего игрового дня, 29 июня.

Матчи начнутся в 13:00 по Москве на всех кортах, кроме Центрального и Корта №1.

Центральный корт – начало в 15:30

(1) – ;

– (10);

– (20).

Корт №1 – начало в 15:00

Юле Нимайер (8) – (2);

(9) – Хауме Муньяр;

(5) – .

Полностью расписание появится здесь.

Теннисисты из России и Беларуси не допущены до соревнований. В ответ на это и лишили «Большой шлем» рейтинговых очков.

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