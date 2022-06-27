Денис Шаповалов: «Я против коучинга. Это неспортивно, но некоторые игроки переходят эту грань»

прокомментировал решение легализовать коучинг минимум до конца сезона.

«Я против. Теннис – один из немногих видов спорта, где коучинг запрещен, и это отличает его от других. Это особый момент, когда два игрока выходят на корт и соревнуются только друг против друга. Вся работа и помощь уже позади, и теперь ты сам принимаешь решения. Это меняет традицию... Я за отсутствие коучинга и за сохранение традиций. Как поклонник тенниса я считаю, что лучше не менять это правило, но посмотрим, как пойдет.

Конечно, коучинг – частое явление. Но, по крайней мере, за него дают предупреждения, это неспортивно и бросается в глаза. Я за сохранение этой традиции, она отличает теннисистов от спортсменов в других видах. Не все так делают. Конечно, есть несколько игроков, которых, как вы наверняка знаете, часто за это наказывают, но в целом так делают немногие. Это своего рода взаимоуважение игроков. Конечно, бывает помощь, но есть грань, есть уважение. Но, как я уже сказал, некоторые игроки переходят эту грань».

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