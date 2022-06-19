Мальорка (ATP). Первый круг. Карацев сыграет с Муньяром

Аслан Карацев сыграет с Хауме Муньяром в первом круге на Мальорке.
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Mallorca Championships
Мальорка, Испания
19 – 26 июня 2022
ATP 250
Призовой фонд – 886 500 евро
Открытые корты, трава
Первый круг
- Дата проведения
- 19 июня, 20.00
- Дата проведения
- 19 июня, 16.00
- Дата проведения
- 19 июня, 18.00
- Дата проведения
- 20 июня, 03.00
Не определен – Роберто Баутиста-Агут (Испания)
- Дата проведения
- 20 июня, 03.00
Федерико Дельбонис (Аргентина) – Не определен
- Дата проведения
- 20 июня, 03.00
- Дата проведения
- 20 июня, 03.00
Себастьян Баес (Аргентина) – Не определен
- Дата проведения
- 20 июня, 03.00
- Дата проведения
- 20 июня, 03.00
Не определен – Бенжамен Бонзи (Франция)
- Дата проведения
- 20 июня, 03.00
- Дата проведения
- 20 июня, 03.00
- Дата проведения
- 20 июня, 03.00