Мальорка (ATP). Первый круг. Карацев сыграет с Муньяром

Аслан Карацев сыграет с Хауме Муньяром в первом круге на Мальорке.

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Mallorca Championships

Мальорка, Испания

19 – 26 июня 2022

ATP 250

Призовой фонд – 886 500 евро

Открытые корты, трава

Первый круг