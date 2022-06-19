Мальорка (ATP). Первый круг. Карацев сыграет с Муньяром

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Аслан Карацев сыграет с Хауме Муньяром в первом круге на Мальорке.

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Mallorca Championships

Мальорка, Испания

19 – 26 июня 2022

ATP 250

Призовой фонд – 886 500 евро

Открытые корты, трава

Первый круг

Хауме Муньяр (Испания) Аслан Карацев (Россия)
Дата проведения
19 июня, 20.00
Онлайн матча

 

Алекс Молчан (Словакия) Миомир Кецманович (Сербия)
Дата проведения
19 июня, 16.00
Онлайн матча

 

Маккензи Макдональд (США) Жоау Соуза (Португалия)
Дата проведения
19 июня, 18.00
Онлайн матча

 

Ник Кириос (Австралия) Ласло Дьере (Сербия)
Дата проведения
20 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Роберто Баутиста-Агут (Испания)
Дата проведения
20 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Федерико Дельбонис (Аргентина) – Не определен
Дата проведения
20 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Тэллон Грикспор (Нидерланды) Фелисиано Лопес (Испания)
Дата проведения
20 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Себастьян Баес (Аргентина) – Не определен
Дата проведения
20 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Даниэль Альтмайер (Германия) Душан Лайович (Сербия)
Дата проведения
20 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Бенжамен Бонзи (Франция)
Дата проведения
20 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды) Маркос Гирон (США)
Дата проведения
20 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Илья Ивашко (Беларусь) Эмиль Руусувуори (Финляндия)
Дата проведения
20 июня, 03.00
Онлайн матча

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