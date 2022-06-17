Хуркач о победе над Оже-Альяссимом: «На приеме была тактика: я смотрел на часы, и если число было четным, я смещался вправо, а если нечетным, то влево»

Хуберт Хуркач прокомментировал победу над Феликсом Оже-Альяссимом в 1/4 турнира в Галле. Поляк победил на двух тай-брейках за 1 час 46 минут.

«На траве подача – это все. У меня не было никаких шансов на приеме. В середине второго сета я постоянно ошибался, и у меня появилась идея. Я смотрел на часы, и если число было четным, я смещался вправо, а если нечетным, то влево. Такую тактику я выбрал для приема.

Также у него спросили, что он сегодня сделал лучше соперника.

«Наверное, ничего. Феликс играл очень хорошо, у него было больше шансов в первом сете. Я чувствовал себя уверенно на подаче. Она не была идеальной, но я справлялся. На приеме шансов не было, так что я просто ждал тай-брейка».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе