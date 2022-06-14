Остапенко о том, что дважды не подала на матч с Марино: «Моей главной соперницей была я сама. Она ничего не делала, ничего не меняла»

прокомментировала победу над Ребеккой Марино в первом круге турнира в Бирмингеме (6:2, 5:7, 6:3). Ее спросили, почему во втором сете она упустила преимущество 5:1. Остапенко дважды не подала на матч.

«Моей главной соперницей была я сама, потому что я очень хорошо играла до 6:2, 5:1, она ничего не делала, ничего не меняла, а потом я начала бороться с собой и ошибаться. Я рада, что выиграла, потому что мой уровень сегодня намного выше, чем у нее, и я это показала.

Сегодня был не мой лучший матч. Если бы я хорошо играла, мне было бы намного легче. Ее главное оружие - это подача, и как только я втягивала ее в розыгрыши, думаю, я выигрывала 95% очков. Сложность была в том, чтобы принять ее подачу, но я знаю, что играла против таких отлично подающих соперниц, как Плишкова, и для меня в этом нет ничего нового, можно сказать, я к этому уже привыкла.

Да, главное было выигрывать геймы на своей подаче, сегодня с этим было немного сложно, потому что процент был не очень высоким, но я постараюсь над этим поработать и надеюсь, что в следующем матче будет лучше».

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