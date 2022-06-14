Кудерметова отыграла у Соболенко подачу на матч и одержала третью в сезоне победу над соперницей из топ-10

победила в первом круге турнира в Берлине (2:6, 7:5, 6:4) и сократила отставание в личных встречах (1:3).

Во втором сете Кудерметова уступала 2:5 и отыграла у белоруски подачу на матч при счете 3:5.

Кудерметова шестой раз в сезоне встречалась с соперницей из топ-10 и одержала третью победу. В целом она обыграла представительницу топ-10 девятый раз (при 12 поражениях). Против топ-5 у нее теперь положительный баланс – 5:4.

За выход в четвертьфинал Кудерметова поборется с .

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