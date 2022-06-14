Дэн Эванс: «Я восхищаюсь всеми, кто играет в туре. Приходится многим жертвовать, находясь вдали от дома»

высказался о достижении целей и самоотдаче.

«Я думаю, что наступает возраст, когда нужно приложить усилия и попытаться реализовать свой потенциал. Здесь неразрывная связь: когда ты начинаешь немного усерднее работать, ты добиваешься большего успеха и понимаешь, что сейчас самое подходящее время, чтобы достигать целей.

Приходится многим жертвовать, находясь вдали от дома, вдали от семьи. Я восхищаюсь всеми, кто играет в туре, выкладывается. Всеми, кто выходит перед трибунами, чтобы выступить, проиграть, а затем вернуться и сделать все это снова. Это непросто».

Также Эванс рассказал об эмоциональной стороне матчей.

«Матч против Баутиста-Агута в Мадриде стал одним из самых запоминающихся в этом году. Это был матч против игрока, который мне очень нравится, и у нас была очень хорошая напряженная борьба, и мне удалось победить. Атмосфера на стадионе была потрясающей.

Я умею ценить то, что происходит здесь и сейчас. Выиграешь ты или проиграешь, матч по-особому ощущается в такой заряженной атмосфере. Например, очень круто играть с испанцем в Испании при полных трибунах, которые поддерживают его как сумасшедшие. Если это не ценить, можно упустить опыт».

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