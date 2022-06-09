Кудерметова в 2022-м семь раз проходила в следующий круг на отказе соперниц

вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбоше.

Во втором круге она обыграла – 5:7, 5:2, отказ.

Это седьмой раз в нынешнем сезоне, когда Кудерметова прошла в следующий круг на отказе.

Ее соперницы трижды снимались до матча ( в Мельбурне, в Дубае, в Стамбуле) и четырежды по ходу (помимо Блинковой – Мари Бузкова в Индиан-Уэллс, в Майами, на ).

В 2022-м Кудерметова провела 33 матча, из которых выиграла 22 (снятия соперниц до матча в статистике не учитываются).

За выход в полуфинал она поборется с Анной Калинской или Белиндой Бенчич.

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