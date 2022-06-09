Кудерметова в 2022-м семь раз проходила в следующий круг на отказе соперниц

Теги Ана Богдан Libéma Open Вероника Кудерметова Наоми Осака Мари Бузкова Паула Бадоса Маркета Вондроушова Анна Блинкова Дальма Гальфи Теннис

Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбоше.

Во втором круге она обыграла Анну Блинкову – 5:7, 5:2, отказ.

Это седьмой раз в нынешнем сезоне, когда Кудерметова прошла в следующий круг на отказе.

Ее соперницы трижды снимались до матча (Наоми Осака в Мельбурне, Маркета Вондроушова в Дубае, Ана Богдан в Стамбуле) и четырежды по ходу (помимо Блинковой – Мари Бузкова в Индиан-Уэллс, Дальма Гальфи в Майами, Паула Бадоса на «Ролан Гаррос»).

В 2022-м Кудерметова провела 33 матча, из которых выиграла 22 (снятия соперниц до матча в статистике не учитываются).

За выход в полуфинал она поборется с Анной Калинской или Белиндой Бенчич.

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