Кудерметова в 2022-м семь раз проходила в следующий круг на отказе соперниц

Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбоше.
Во втором круге она обыграла Анну Блинкову – 5:7, 5:2, отказ.
Это седьмой раз в нынешнем сезоне, когда Кудерметова прошла в следующий круг на отказе.
Ее соперницы трижды снимались до матча (Наоми Осака в Мельбурне, Маркета Вондроушова в Дубае, Ана Богдан в Стамбуле) и четырежды по ходу (помимо Блинковой – Мари Бузкова в Индиан-Уэллс, Дальма Гальфи в Майами, Паула Бадоса на «Ролан Гаррос»).
В 2022-м Кудерметова провела 33 матча, из которых выиграла 22 (снятия соперниц до матча в статистике не учитываются).
За выход в полуфинал она поборется с Анной Калинской или Белиндой Бенчич.