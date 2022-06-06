Тим проводит сбор в Австрии: «Эти шаги действительно важны для моего прогресса»

Чемпион US Open-2020 Доминик Тим рассказал, как проводит время в Австрии. На прошлой неделе бывший №3 рейтинга снялся с «Челленджеров» в Италии, чтобы вернуться к тренировкам и набрать форму.

«Хотел сообщить, что последние несколько дней я провел с одной стороны – на озере Нойзидль, а с другой – на теннисном корте. Нойзидль – отличное место, чтобы зарядиться энергией, и еще я наслаждаюсь удивительной природой.

Тренировки в основном были сосредоточены вокруг ежедневного выполнения огромного количества ударов. Все прошло отлично, эти дни зарядили меня энергией и прогрессом на тренировках! Эти шаги действительно важны для моего прогресса!» – написал австриец в твиттере.

Напомним, Тим возвращается после травмы запястья, и он проиграл все семь матчей в этом сезоне. С учетом прошлого года у него уже 11 поражений подряд.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе