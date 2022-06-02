Прогноз на полуфинал «Ролан Гаррос» Касаткина – Швентек

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2 июня в полуфинале «Ролан Гаррос» первая ракетка России Дарья Касаткина встретится с первой ракеткой мира Игой Швентек. Матч начнется не раньше 16:00 по московскому времени.

В личных встречах Швентек ведет 3:1. Все три победы она одержала в этом сезоне, ни в одном из проведенных сетов не отдав больше трех геймов.

Букмекеры считают польку, выигравшую 33 матча подряд, безоговорочным фаворитом полуфинала. Вероятность ее победы оценивают в 89%.

За Касаткину на «Ролан Гаррос» топят Земфира и Рената Литвинова. Они сидят в ее ложе и вспоминают Кузнецову

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