Ролан Гаррос. Расписание 9-го дня. Касаткина сыграет в 12:00 мск, Кудерметова – в 13:00 мск, Медведев и Рублев – вечером

«Ролан Гаррос» опубликовал расписание на 30 мая. На турнире запланированы восемь одиночных матчей, и все пройдут на двух центральных кортах.
Корт Филиппа Шатрие – начало игрового дня в 13:00 по Москве
- Вероника Кудерметова (29) – Мэдисон Киз (22);
- Хольгер Руне – Стефанос Циципас (4);
- Ига Швентек (1) – Циньвэнь Чжэн;
- не ранее 21:45 – Марин Чилич (20) – Даниил Медведев (2).
Корт Сюзанн Ленглен – начало в 12:00 по Москве
- Дарья Касаткина (20) – Камила Джорджи (28);
- Каспер Рууд (8) – Хуберт Хуркач (12);
- Джессика Пегула (11) – Ирина Бегу;
- Андрей Рублев (7) – Янник Синнер (11).
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