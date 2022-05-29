Ролан Гаррос. Расписание 9-го дня. Касаткина сыграет в 12:00 мск, Кудерметова – в 13:00 мск, Медведев и Рублев – вечером

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«Ролан Гаррос» опубликовал расписание на 30 мая. На турнире запланированы восемь одиночных матчей, и все пройдут на двух центральных кортах.

Корт Филиппа Шатрие – начало игрового дня в 13:00 по Москве

Корт Сюзанн Ленглен – начало в 12:00 по Москве

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