Ролан Гаррос. Расписание 9-го дня. Касаткина сыграет в 12:00 мск, Кудерметова – в 13:00 мск, Медведев и Рублев – вечером

опубликовал расписание на 30 мая. На турнире запланированы восемь одиночных матчей, и все пройдут на двух центральных кортах.

Корт Филиппа Шатрие – начало игрового дня в 13:00 по Москве

(29) – (22);

– (4);

(1) – Циньвэнь Чжэн;

не ранее 21:45 – (20) – (2).

Корт Сюзанн Ленглен – начало в 12:00 по Москве

(20) – (28);

(8) – (12);

(11) – ;

(7) – (11).

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