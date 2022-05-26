Руне о том, что подвернул ногу из-за брезента на корте: «В падении мог удариться локтем. Это могло быть еще страшнее»

19-летний прокомментировал повреждение голеностопа, полученное в матче с во втором круге (6:2, 6:3, 6:3). В третьем сете при счете 3:1 он споткнулся о брезент, который лежит на корте, чтобы накрывать его во время дождя.

«Я бежал бить оборонительный бэкхенд, и нога застряла. Я ее подвернул. Получилось неудачно.

Я очень испугался, потому что вел и проводил отличный матч. Думал, что может быть намного хуже. Но в итоге все не так уж плохо. Однако я все равно решил сняться с парного матча, чтобы как можно лучше подготовиться к одиночке в субботу.

Ноге уже лучше. Я сегодня много занимался восстановлением. Надеюсь, все будет хорошо.

Я бы хотел, чтобы этот брезент убрали. Дело еще в том, что в падении я мог удариться локтем. Это могло быть еще страшнее.

Я бы предложил его убрать. Он может быть опасен».

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