Остапенко о возвращениях после травм: «На первых турнирах ты еще чувствуешь боль, хотя на самом деле ничего не болит. Дело больше в психологии»

высказалась о первой победе с конца февраля. В первом круге она обыграла Лючию Бронцетти (6:1, 6:4).

– Насколько приятно одержать победу после пяти поражений подряд? Была ли какая-то особая причина, почему эта серия так затянулась?

– Во-первых, не думаю, что она затянулась. И во-вторых, у меня была травма. В Майами я уже была травмирована.

У меня побаливало запястье, и после этого мне пришлось сделать двухнедельный перерыв и заняться его лечением. Поэтому я не смогла сыграть в Кубке Билли Джин Кинг и турнире в Штутгарте.

И, конечно, в Риме и Мадриде тоже было тяжело после травмы, на первых турнирах ты еще чувствуешь боль, хотя на самом деле ничего не болит. Дело больше в психологии.

Поэтому нужно время, чтобы избавиться от этих мыслей. На тренировках я играла очень хорошо, много розыгрышей против сильных соперниц, большинство из которых я выигрывала.

Большинство из них я выиграла без особых трудностей, потому что играю очень хорошо. Но иногда я выхожу на матч и становлюсь совсем другим человеком, совсем другим игроком. Я такая: «Что со мной происходит в матчах?»

Поэтому я просто стараюсь перенести все это с тренировок в матчи, потому что считаю, что теннис на 70% психологическая игра.

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