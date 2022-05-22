Александр Зверев: «Я терпел поражения из-за того, что очень на себя давил желанием выиграть «Большой шлем». Поэтому я его пока не выиграл»

Третья ракетка мира прокомментировал разницу между трехсетовым форматом матчей и пятисетовым, который используется на турнирах «Большого шлема».

«Мечта о победе на «Большом шлеме» – по-моему, это главная разница (улыбается). Потому что каждый из нас с детства мечтает о крупнейших титула, а крупнейшие титулы – это «Шлемы», Олимпиада и, может быть, итоговый турнир. И, конечно, «Большие шлемы» – это основная цель. Олимпиада тоже, но это другое.

Мы все в хорошей физической форме, с этим проблем нет. Я считаю, что проигрывал матчи не из-за физического состояния, а из-за того, что очень на себя давил желанием выиграть «Большой шлем». Думаю, это причина, по которой я его пока не выиграл.

Новак, Рафа и Роджер уже так много выиграли, что им это дается естественно. И будет интересно посмотреть, как пойдут дела у молодых ребят вроде Алькараса. Несколько лет назад я был в таком же положении, как он. Циципас тоже. Медведев прибавил чуть позже – и, может быть, поэтому ему было легче, потому что он уже был более зрелым.

Будет интересно посмотреть, как Алькарас справится».

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