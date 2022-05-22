Рууд о финале в Женеве против Соузы: «Это один из самых сумасшедших матчей, что я вообще играл»

прокомментировал победу над в финале турнира в Женеве (7:6, 4:6, 7:6). В решающем сете Рууд отыграл подачу на матч, уступая 4:5.

«Это один из самых сумасшедших матчей, что я вообще играл. Было множество перепадов. Соуза был близок к победе, а потом все вдруг перевернулось – и это теннис. Игроку, который не победил, всегда тяжело.

Победить очень приятно, но надо отдать должное Жоау, потому что он отыгрался с 0:1 по сетам и хорошо играл всю неделю. Сегодня все решили один или два розыгрыша, и, к счастью, они сложились в мою пользу».

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