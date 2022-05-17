Лион (ATP). 2-й круг. Отте сыграет с Баесом, Норри – с Серундоло, Эмбер – с де Минауром

Юго Эмбер сыграет с Алексом де Минауром во втором круге турнира в Лионе.
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Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon
Лион, Франция
15 – 21 мая 2022
ATP 250
Призовой фонд – 534 555 евро
Открытые корты, грунт
Второй круг
- Дата проведения
- 19 мая, 03.00
- Дата проведения
- 17 мая, 12.00
- Дата проведения
- 17 мая, 13.30
- Дата проведения
- 17 мая, 15.00
- Дата проведения
- 17 мая, 18.30
Не определен – Пабло Каррено-Буста (Испания)
- Дата проведения
- 19 мая, 03.00
Майкл Ммо (США) – Не определен
- Дата проведения
- 19 мая, 03.00
- Дата проведения
- 19 мая, 03.00