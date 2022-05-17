Лион (ATP). 2-й круг. Отте сыграет с Баесом, Норри – с Серундоло, Эмбер – с де Минауром

Теги результаты ATP Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon Теннис

Юго Эмбер сыграет с Алексом де Минауром во втором круге турнира в Лионе.

Сетка турнира здесь.

Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon

Лион, Франция

15 – 21 мая 2022

ATP 250

Призовой фонд – 534 555 евро

Открытые корты, грунт

Второй круг

Карен Хачанов (Россия) Алекс Молчан (Словакия)
Дата проведения
19 мая, 03.00
Онлайн матча

 

Есуки Ватануки (Япония) Сун Ву Квон (Южная Корея)
6:3|2:3
Дата проведения
17 мая, 12.00
Онлайн матча

 

Оскар Отте (Германия) Себастьян Баес (Аргентина)
Дата проведения
17 мая, 13.30
Онлайн матча

 

Кэмерон Норри (Великобритания) Франсиско Серундоло (Аргентина)
Дата проведения
17 мая, 15.00
Онлайн матча

 

Юго Эмбер (Франция) Алекс де Минаур (Австралия)
Дата проведения
17 мая, 18.30
Онлайн матча

 

Не определен – Пабло Каррено-Буста (Испания)
Дата проведения
19 мая, 03.00
Онлайн матча

 

Майкл Ммо (США) – Не определен
Дата проведения
19 мая, 03.00
Онлайн матча

 

Хольгер Руне (Дания) Адриан Маннарино (Франция)
Дата проведения
19 мая, 03.00
Онлайн матча

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