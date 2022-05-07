Шесть испанских игроков дисквалифицированы за договорные матчи

Шесть игроков дисквалифицированы после того, как испанский суд признал их виновными в участии в договорных матчах и осудил по уголовным обвинениям.

Теннисная антикоррупционная служба (ITIA) сообщила, что игроки были осуждены в Испании в рамках более масштабного дела об организованной преступности. Все они были приговорены к двум годам лишения свободы условно.

Кроме того, их дисквалифицировали на сроки от семи до 22,5 лет.

Марк Форнелл Местрес – бывшая 236-я ракетка мира, Хорхе Марсе Видри – бывшая 562-я ракетка мира.

Остальные четверо – Карлос Ортега, Хайме Ортега, Маркос Торральбо и Педро Бернабе Франко – никогда не имели рейтинга ATP.

Все они не выступали на профессиональном уровне с 2018 года.

Местрес получил наибольшее наказание: он дисквалифицирован на 22,5 года, а также оштрафован на 250 тысяч долларов, из которых 200 тысяч условно.

«Это одно из крупнейших вмешательств организованной преступности в теннис, которое мы вообще видели.

Мы приветствуем привлечение правоохранительных органов и привлечение к ответственности целых преступных сообществ, а не только участвующих игроков. Это решение ясно дает понять, что договорные матчи – это преступление, за которое может быть вынесено уголовное наказание», – сказал глава ITIA Джонни Грей.

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