Рейтинг ATP. Димитров вернулся в топ-20, Корда дебютировал в топ-30, Руне и Баес обновили личный рекорд

Григор Димитров вернулся в топ-20, Себастьян Корда дебютировал в топ-30.
Чемпион турнира в Мюнхене Хольгер Руне и финалист Ботик ван де Зандшульп, а также чемпион турнира в Эшториле Себастьян Баес и Фрэнсис Тиафу обновили личный рекорд.
Среди игроков топ-60 на лучшие позиции в карьере также поднялись Миомир Кецманович и Оскар Отте.
FedEx ATP Rankings
Положение на 2 мая 2022
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Новак Джокович (Сербия)
|8400
|2 (2)
|Даниил Медведев (Россия)
|8080
|3 (3)
|Александр Зверев (Германия)
|7420
|4 (4)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|6435
|5 (5)
|Стефанос Циципас (Греция)
|5690
|6 (6)
|Маттео Берреттини (Италия)
|4495
|7 (7)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|4110
|8 (8)
|Андрей Рублев (Россия)
|4025
|9 (9)
|Карлос Алькарас (Испания)
|3818
|10 (10)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|3625
|20 (22)
|Григор Димитров (Болгария)
|1750
|25 (29)
|Фрэнсис Тиафу (США)
|1640
|26 (26)
|Карен Хачанов (Россия)
|1633
|27 (20)
|Николоз Басилашвили (Грузия)
|1583
|30 (37)
|Себастьян Корда (США)
|1301
|31 (40)
|Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды)
|1294
|32 (38)
|Миомир Кецманович (Сербия)
|1291
|34 (33)
|Аслан Карацев (Россия)
|1253
|40 (59)
|Себастьян Баес (Аргентина)
|1163
|45 (60)
|Хольгер Руне (Дания)
|1089
|53 (62)
|Оскар Отте (Германия)
|975
|90 (69)
|Ян-Леннард Штруфф (Германия)
|726
|143 (145)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|434