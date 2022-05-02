Рейтинг ATP. Димитров вернулся в топ-20, Корда дебютировал в топ-30, Руне и Баес обновили личный рекорд

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Григор Димитров вернулся в топ-20, Себастьян Корда дебютировал в топ-30.

Чемпион турнира в Мюнхене Хольгер Руне и финалист Ботик ван де Зандшульп, а также чемпион турнира в Эшториле Себастьян Баес и Фрэнсис Тиафу обновили личный рекорд.

Среди игроков топ-60 на лучшие позиции в карьере также поднялись Миомир Кецманович и Оскар Отте.

FedEx ATP Rankings

Положение на 2 мая 2022

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Новак Джокович (Сербия) 8400
2 (2) Даниил Медведев (Россия) 8080
3 (3) Александр Зверев (Германия) 7420
4 (4) Рафаэль Надаль (Испания) 6435
5 (5) Стефанос Циципас (Греция) 5690
6 (6) Маттео Берреттини (Италия) 4495
7 (7) Каспер Рууд (Норвегия) 4110
8 (8) Андрей Рублев (Россия) 4025
9 (9) Карлос Алькарас (Испания) 3818
10 (10) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 3625
20 (22) Григор Димитров (Болгария) 1750
25 (29) Фрэнсис Тиафу (США) 1640
26 (26) Карен Хачанов (Россия) 1633
27 (20) Николоз Басилашвили (Грузия) 1583
30 (37) Себастьян Корда (США) 1301
31 (40) Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды) 1294
32 (38) Миомир Кецманович (Сербия) 1291
34 (33) Аслан Карацев (Россия) 1253
40 (59) Себастьян Баес (Аргентина) 1163
45 (60) Хольгер Руне (Дания) 1089
53 (62) Оскар Отте (Германия) 975
90 (69) Ян-Леннард Штруфф (Германия) 726
143 (145) Роман Сафиуллин (Россия) 434

 

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