Рейтинг ATP. Димитров вернулся в топ-20, Корда дебютировал в топ-30, Руне и Баес обновили личный рекорд

Григор Димитров вернулся в топ-20, Себастьян Корда дебютировал в топ-30.

Чемпион турнира в Мюнхене Хольгер Руне и финалист Ботик ван де Зандшульп, а также чемпион турнира в Эшториле Себастьян Баес и Фрэнсис Тиафу обновили личный рекорд.

Среди игроков топ-60 на лучшие позиции в карьере также поднялись Миомир Кецманович и Оскар Отте.

FedEx ATP Rankings

Положение на 2 мая 2022

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