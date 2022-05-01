Ван де Зандшульп снялся с финала в Мюнхене после 15-минутного медперерыва. Он не смог остаться на церемонию награждения

В финале турнира в Мюнхене между Ботиком ван де Зандшульпом и возник 15-минутный перерыв. При счете 4:3 ван де Зандшульп пожаловался на боль в груди, и матч остановили.

По правилам, медицинский перерыв должен длиться три минуты, но начинается он после того, как врач и физиотерапевт обследуют игрока и определят проблему. Именно обследование заняло чуть больше 15 минут, а о начале медицинского перерыва так и не объявили.

Пока врачи разбирались с ван де Зандшульпом, судьи разрешили Руне уйти в тренажерный зал, чтобы не мерзнуть, однако он решил остаться на корте.

Когда представитель Нидерландов вернулся на корт, они с Руне снова провели трехминутную разминку – потому что перерыв длился больше 15 минут.

После одного гейма ван де Зандшульп решил сняться. Сразу после этого он ушел с корта и не остался на церемонию награждения.

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